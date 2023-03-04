السيطرة على حريق بمحل ملابس فى سوهاج دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج بإشراف مدير الإدارة وبرئاسة رئيس قطاع الشمال من السيطرة على حريق نشب قبل قليل بمحل لبيع الملابس بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وذلك عقب الدفع بسيارتى إطفاء دون حدوث إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى بالمحل.

حيث شهدت مدينة طهطا نشوب حريق بأحد محلات بيع الملابس مما أسفر عن اشتعال الملابس الموجودة به وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل لبيع الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة طهطا وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وتم الانتهاء من أعمال التبريد للمكان ولا توجد إصابات بشرية وانحصرت التلفيات فى احتراق محتويات المحل من ملابس وتم تعيين الخدمات اللازمة وتمت محاصرة الحريق ومنع انتشاره ووصوله للمحلات المجاورة ولا توجد خسائر فى الأرواح أو إصابات ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وتم إخطار الجهات المعنية وأخطرت الجهة المختصة لتتولى التحقيق فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة مدير الإدارة تمكنت من السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز جهينة غرب سوهاج دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وانحصرت التلفيات فى احتراق كمية من أفلاق النخيل. كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة مركز جهينة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع انتشاره ووصوله للأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة نشوب حريق بحوش دائرة مركز جهينة، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات. وبسؤال مالك الحوش علل سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.