اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة.. صور

السبت، 04 مارس 2023 09:30 م
السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة.. صور السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها اليوم بحضور احتفالات اليوم العالمى للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبو صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها فى المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل".

وأضافت: "خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".

 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.39 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.39 PM
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.40 PM
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.41 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.41 PM
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.42 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.42 PM
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.43 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.43 PM
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.44 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.44 PM
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.45 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-03-04 at 9.19.45 PM
 

 


السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي

اليوم العالمي للمرأة

المرأة المصرية

عاجل



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة

الخميس، 02 مارس 2023 03:20 م

الرئيس السيسي يحمى المصريين من أزمة الاقتصاد العالمى بقرارات تاريخية.. الرئيس يوجه برفع دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه.. زيادة المعاشات 15%.. ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل 3500 جنيه.. وبدء التنفيذ أول أبريل

الخميس، 02 مارس 2023 03:28 م

رئيس يشعر بالمواطنين ويستمع لنبض الشارع.. السيسى يوجه الحكومة بحزمة إجراءات تاريخية لمواجهة الأزمات الاقتصادية.. تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023

الخميس، 02 مارس 2023 04:00 م

الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

السبت، 04 مارس 2023 11:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة