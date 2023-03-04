اليوم السابع
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"الزواج المبكر والكتابة لذوى القدرات الخاصة" ورش عمل بقصور ثقافة الإسكندرية

السبت، 04 مارس 2023 02:12 م
"الزواج المبكر والكتابة لذوى القدرات الخاصة" ورش عمل بقصور ثقافة الإسكندرية جانب من ورش العمل
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت مواقع فرع ثقافة الإسكندرية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

 

وخلال اللقاء الأسبوعي لورشة الكتابة الإبداعية للطفل بقصر ثقافة الشاطبي، تحدث الأديب علاء أحمد، عن "أهمية الكتابة عن الأطفال المتميزين من ذوي القدرات الخاصة"، وكيف تفوقوا على الإعاقة بتحويلها إلى نقاط قوة وتميز ونجاح في شتى المجالات، مشيرا لأهمية تسليط الضوء على قصصهم وأثر ذلك على كثيرين، إلى جانب مناقشة الأعمال الأدبية للأطفال بمشاركة مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

 

وضمن برامج التوعية المجتمعية بالفرع، أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "الزواج المبكر" بمدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية بالمكس، تحدث خلالها الشيخ عبد الحميد عبد الوهاب عن سلبيات الزواج المبكر وآثاره على نفسية الفتاة، مشيرا إلى ضرورة التأني في اتخاذ قرار الزواج، لأن تحمل المسئولية في سن مبكر له عواقب وخيمة منها الطلاق المبكر واختتم حديثه بضرورة اختيار الزوج المناسب أخلاقيا ودينيا. ونظم لقاء من قبل إدارة الوعي البيئي حول "ترشيد استهلاك المياه"، إلى جانب عدد من المسابقات، وتوزيع جوائز وشهادات تقدير للحضور، وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة تصميم برواز بقماش الخيش والفوم جليتر تدريب هند محمد مسئول نادي المرأة.

 

وفي مكتبة النزهة أقيمت ورشة تصميم شجرة مجسمة بكرتون معاد تدويره مع الألوان البلاستيكية ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل تدريب الفنانة شيرين غنيم، وفي سياق متصل نفذ قصر ثقافة برج العرب ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة بمدرسة الزهراء الإعدادية، تم خلالها تحويل الزجاجات إلى أشكال ديكورية مع تزيينها بالفوم جليتر، تدريب منى صلاح ودولت مصطفى.

 

 

 


الاسكندرية

قصور الثقافة

ذوى القدرات الخاصة

الزواج المبكر



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