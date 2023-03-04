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الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

السبت، 04 مارس 2023 11:41 ص
الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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>> الرئيس: أتطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة
 
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. 
 
كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو" الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.
 
 
 

السيسي

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