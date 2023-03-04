الداخلية تضبط 2250 كتابا نشرت دون تفويض من أصحابها

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك دار نشر - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب العلمية والأدبية بدون فواتير شراء أو إذن كتابى أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الدار المٌشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبالتفتيش تم العثور على (عدد 2250 نسخة لكتب "علمية وأدبية" دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهه المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الدار على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى.