التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن محو قرية فلسطينية

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، التصريحات "العنصرية" التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريش والتي دعا خلالها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة، مؤكدة "أنها تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف وتحريض على أعمال القتل والترهيب التي يقوم بها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته".

كما أدانت المنظمة - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - المصادقة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشددة على "أن هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية الباطلة تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.