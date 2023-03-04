التصريح بدفن شاب لقى مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب شخص آخر، وذلك حال تدخله لفض مشاجرة بين شخصين، أسفل الطريق الإقليمى بإحدى القرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل الحالة إلى مشرحة مستشفى الجامعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد من حدوث مشاجرة بين عائلتين ومصرع شخص وإصابة أخر، أسفل الطريق الإقليمى بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 27 عاما ومقيم بقرية تلوانة بمركز الباجور، وذلك حال تدخله لفض مشاجرة بين صاحب كشك وأصحاب قطعة أرض مجاورة للكشك ومقيمين مدينة سرس الليان، حيث إصابته طعنة نافذه اودت بحياته فى الحال، على الفور تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت بدفن الجثمان عقب عرضه الطب الشرعى.