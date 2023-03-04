البيت الأبيض: الصين لم تلغ إمكانية إمداد روسيا بأسلحة فتاكة من أجندتها

وكالات

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، بأن الصين لم تلغ إمكانية إمداد روسيا بأسلحة فتاكة لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا من أجندتها.

وقال كيربي: "لا نعتقد أنهم (الصين) أزالوا ذلك من أجندتهم". ومع ذلك، حسب قوله، لا تزال الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن الصين "اتخذت قرارا" في هذا الاتجاه.

وفي 27 فبراير، ردا على اتهامات من واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن السلطات الصينية لا تقبل التهديدات والضغوط الأمريكية على العلاقات الروسية الصينية في سياق مزاعم الصين "بتقديم المساعدة العسكرية لروسيا".

وفي إشارة إلى جدول أعمال محادثات 3 مارس في واشنطن، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس في سياق الأزمة الأوكرانية، أشار ممثل البيت الأبيض إلى أن مسألة تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز F-16 ليست جزءا رئيسيا من جدول أعمال الاجتماع.

ومع ذلك، وفقا له، كان من المفترض أن يناقش بايدن وشولتس الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا على نطاق واسع، والتي ستحتاجها في الربيع والصيف للعمليات القتالية.

وزعم كيربي، على عكس نفي وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال حواره مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، تناول الوضع بشأن الأمريكي المدان بول ويلان في روسيا بتهمة التجسس.

وبحسب المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن بلينكين لم يثر قضية تبادل ويلان.