البرلمان الأوروبى: نقترح بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خلال 2023

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اقترحت رئيسة البرلمان الأوروبى، روبرتا ميتسولا، بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خلال العام الجاري 2023.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم/السبت/، أن هذا المقترح جاء خلال لقاء ميتسولا بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.



وكانت المسئولة الأوروبية قد شددت في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس /الجمعة/ قائلة إن "مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، سوف نسير معك طوال الطريق".



وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في شهر يونيو الماضي على وضع أوكرانيا على طريق العضوية.