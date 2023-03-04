اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 09:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوروبى: نقترح بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خلال 2023

السبت، 04 مارس 2023 08:51 م
البرلمان الأوروبى: نقترح بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خلال 2023 روبرتا ميتسولا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترحت رئيسة البرلمان الأوروبى، روبرتا ميتسولا، بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى خلال العام الجاري 2023.


وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم/السبت/، أن هذا المقترح جاء خلال لقاء ميتسولا بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.


وكانت المسئولة الأوروبية قد شددت في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس /الجمعة/ قائلة إن "مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، سوف نسير معك طوال الطريق".


وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في شهر يونيو الماضي على وضع أوكرانيا على طريق العضوية.


البرلمان الأوروبى

أوروبا

الاتحاد الأوروبى

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة