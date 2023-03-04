الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذر من "أبرد هواء" فى العام الحالى.. فيديو

كتب محمد جمال

حذر مكتب الأرصاد الجوية فى بريطانيا، يوم السبت، من "أبرد هواء" هذا العام، معلنة عن الوقت المتوقع لوصوله، بحسب "سكاى نيوز".

ونشر مكتب الأرصاد الجوية البريطانى، على صفحته فى تويتر، فيديو توضيحى لمسار الهواء البارد، الذى سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة.

📉 The coldest air of the year so far is set to arrive early next week



❄️ A plunge of Arctic air will also bring some snow and ice in places pic.twitter.com/Kfow6C8efe — Met Office (@metoffice) March 3, 2023

وعلق على الفيديو، بالقول: "من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الأسبوع المقبل".