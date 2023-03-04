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الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذر من "أبرد هواء" فى العام الحالى.. فيديو

السبت، 04 مارس 2023 05:30 م
الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذر من "أبرد هواء" فى العام الحالى.. فيديو بريطانيا
كتب محمد جمال

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حذر مكتب الأرصاد الجوية فى بريطانيا، يوم السبت، من "أبرد هواء" هذا العام، معلنة عن الوقت المتوقع لوصوله، بحسب "سكاى نيوز".
 
ونشر مكتب الأرصاد الجوية البريطانى، على صفحته فى تويتر، فيديو توضيحى لمسار الهواء البارد، الذى سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة.
 
 
وعلق على الفيديو، بالقول: "من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الأسبوع المقبل".

بريطانيا

طقس بريطانيا

هواء بارد

لندن



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