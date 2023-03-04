اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استمرار قمع إسرائيل.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

السبت، 04 مارس 2023 01:00 ص
استمرار قمع إسرائيل.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب، الجمعة، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في بلدتي "حوارة" جنوب نابلس، و"سبسطية" شمال غرب المدينة.
 
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على الشبان في "حوارة"، خلال رفعهم الأعلام ومحاولة تعليقها على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
 
وفي السياق.. قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالقرب من الموقع الأثري، وسط مواجهات وإطلاق كثيف للغاز السام، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
 

إسرائيل

نابلس

الاحتلال

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