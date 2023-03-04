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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالجيزة

السبت، 04 مارس 2023 11:01 ص
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك، بطريق الواحات الصحراوى أمام صينية الواحات، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل، والتحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا  من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
 
 
 

أمن الجيزة

حادث مرورى

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طريق الواحات الصحراوى



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