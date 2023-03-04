اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث توك توك مع جرار زراعي تصادم بقنا

السبت، 04 مارس 2023 09:10 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث توك توك مع جرار زراعي تصادم بقنا حادث تصادم
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم توك توك مع جرار زراعي، بمنطقة كوبري عبادي بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم توك توك مع جرار زراعي بمنطقة كوبري عبادي بقرية المراشدة في مركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.
 
وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة راندا عبدالرؤوف عبدالحليم، 28 عامًا، عزة إبراهيم أحمد عمر، 21 عامًا، عائشة أبو المجد عطا، 46 عامًا، ومعاذ محمد عطا، 7 شهور، إثر وقوع حادث تصادم توك توك مع جرار زراعي بمنطقة كوبري عبادي بقرية المراشدة في مركز الوقف، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

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