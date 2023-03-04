إصابة 12 شخصا إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 12شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن اصابة 12شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

جارى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين