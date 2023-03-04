وقال شهود عيان "إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب أن منعت مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة"، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية فى قدمه، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



وأضافوا أن جنود الاحتلال الإسرائيلى اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، وأغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.