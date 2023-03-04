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إحالة عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى للمحاكمة

السبت، 04 مارس 2023 12:00 ص
إحالة عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة فى الموسكى للمحاكمة حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة الموسكى.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

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