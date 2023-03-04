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أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى عدة مناطق بالبلاد للتصدى لهجوم روسى محتمل

السبت، 04 مارس 2023 05:02 م
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى عدة مناطق بالبلاد للتصدى لهجوم روسى محتمل الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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أعلنت أوكرانيا اليوم السبت حالة التأهب الجوى فى عدة مناطق بالبلاد للتصدى لهجوم روسى محتمل، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الروسية لخيرسون 69 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية بالمنطقة أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ435 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن 26 قذيفة أصابت مناطق سكنية ومجمع سكني وأرض تابعة لشركة مرافق عامة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 80 شخصا من الأجزاء المحررة بالمنطقة.


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