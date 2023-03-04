أوقاف الأقصر تعتمد الأسبوع الثقافى السابع بمسجد الطيب بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن اعتماد مديرية الأوقاف إطلاق الأسبوع الثقافي السابع فى مسجد مقام الشيخ الطيب بمدينة القرنة، لمدة 4 أيام بدءاً من يوم الأحد المقبل 5 مارس الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه قررت الوزارة اعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافي السابع بمسجد مقام الشيخ الطيب بالقرنة، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/3/5 ولمدة أربعة أيام، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وفى نفس السياق أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، عن إنهاء المديرية استعداداتها لفرش عدد 5 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، والتي تشمل ما يلي:- (مسجد الشيخ سعيد بالمريس بالطود - مسجد النور بالزنيقه بإصفون فى إسنا - مسجد العتيق بالطراخين بالطود - مسجد أبو رجب بالقرنة - مسجد الرحمن بالهنادى فى إسنا)، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى فرش هذه المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم وضع خطة مديرية أوقاف الأقصر لإستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444/ 2023، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تشمل الخطة ما يلي:- (تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها - تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر- تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف - تحديد أعداد وأسماء المساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك - التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء الأقصر - تم تحديد عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجد - تم تحديد عدد مساجد الاعتكاف 102 مسجد - تم تحديد عدد مساجد التهجد 361 مسجد - تم تحديد عدد مساجد درس العصر 827 مسجد - تم تحديد عدد مساجد درس السهرة 827 مسجد - تم تحديد عدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274 مسجد).