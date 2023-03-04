أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- القاهرة".. صور

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى على طريق الإسماعيلية القاهرة.

وكان قد أصيب فى الحادث 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى على طريق الإسماعيلية القاهرة، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص وتم نقل 8 من المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى على طريق الإسماعيلية القاهرة مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا منهم 4 مصابين تم إسعافهم بموقع الحادث وتم نقل 8 آخرين إلى المستشفى وهم..

أحمد حسن محمد 44 عاما مصاب كدمة بالصدر وخلع بالكتف الأيمن، وصابر فايز حسين 28 عاما مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وعلى فراج على 33 عاما مقيم ابو عطوة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن، والسيد خضر نجيب 38 عاما مقيم أبو صوير مصاب بكدمة شديدة بالظهر، ومحمد إبراهيم محمود 24 عاما مقيم المنايف مصاب كدمات وسحجات بالجسم ونزيف من الأنف، وأحمد عبده إسماعيل 26 عاما مقيم الضبعية مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسم، والسيد عبدالرؤوف عبدالله 34 سنة مقيم البلابسة مصاب كدمة بالصدر وخلع بالكتف الأيمن، وكرم عبدالحميد عبود 40 عاما مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم نقلهم لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.