600 لاعب يشاركون فى دورة رمضانية بقرية سالمانة فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرية "سلمانه" بشمال سيناء، تنظيم دورة رياضية رمضانية شاركت فيها 600 لاعب يمثلون 60 فريقا، وينظمها مركز الشباب بالقرية.

قال محمد سليم عضو مجلس إدارة مركز شباب سلمانة لـ "اليوم السابع"، ان الدورة الرمضانية انطلقت بعدد 60 فريقا و600 لاعب و15 مجموعة، وتقام مساء كل يوم على ملعب مركز شباب سلمانة الخماسي ، مقسمة على 15 مجموعة كل مجموعة تتبارى فيها اربع فرق، وتقام كل يوم 5 مباريات.

واشار ان هذه البطولة تقام سنويا في شهر رمضان من كل عام وتعد من أكبر البطولات بنطاق مراكز الشباب بمركز بئر العبد، وتستقبل المئات من المتابعين لها من الشباب من كافة قرى المركز، وتضيف بهجة لأجواء شهر رمضان بقرية سلمانة.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء انطلاق فعاليات دورة خماسيات كرة القدم الرمضانية بمناسبة شهر رمضان بمراكز الشباب بشمال سيناء، اقيمت قرعة الدورة الرمضانية في خماسي كر ة القدم بمركز شباب عاطف السادات دورة الوفاء للشهداء، ويشارك فيها 16فريق.

كما أعلنت جامعة العريش افتتاح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نظمتها كلية التربية الرياضية بالعريش، بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار "صحتك في رياضتك"، تستضيفها ملاعب مجمع الصالات بالكلية.

وتقام فعاليات الدورة بمشاركة 20 فريقًا في كرة القدم تضم فرق كليات الجامعة، بالإضافة للفرق الممثلة للمصالح الحكومية بشمال سيناء ومنها فرق "مديرية التربية والتعليم، ومديريه الشئون الصحية، ومجلس المدينة، والبريد المصري، ومديرية التنظيم والإدارة، ومرفق الإسعاف، ودبوان عام المحافظة، ومصلحة الجمارك، ومديريه الشباب والرياضة، وفريق الاسمنت.



