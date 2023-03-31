425 وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالمنشاه والبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج وجمعية الأورمان فى تركيب عدد (425)وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية بقرى كوم بدار والكوامل والخنانسه واولاد سلامه ورافع العيساوية والعنبرية بمركز المنشاه، وقرى الحرجة بحري وبرخيل وبنى حميل والشيخ بركه واولاد عليو والسمطا مركز البلينا فى محافظة سوهاج .

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا دون تحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان والجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.