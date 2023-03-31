اليوم السابع
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4 طرق آمنة لذوبان اللحوم والدواجن المجمدة.. تعرف عليها

الجمعة، 31 مارس 2023 08:53 م
4 طرق آمنة لذوبان اللحوم والدواجن المجمدة.. تعرف عليها لحوم - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أكدت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، ضرورة الابتعاد عن إذابة اللحوم والدواجن فى درجة حرارة الغرفة أو باستخدام الماء الساخن لأنها تشجع على نمو البكتيريا، موضحه أن الطرق الآمنة لذوبانهم، هى:

1- فى الثلاجة:

حيث أن الثلاجة هى المكان الأكثر أماناً لإذابة جميع أنواع اللحوم، ولكنها تحتاج إلى وقت وتخطيط، أى يتم إخراج اللحوم من الفريزر قبلها بيوم ويتم وضعها فى الثلاجة.

مع العلم أنه يمكن تخزين اللحوم والدواجن المجمدة بأمان في الثلاجة لمدة تصل إلى عده أيام قبل الطهي، طالما أنها لم تتعرض لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة.

2- الماء البارد

يمكن للماء البارد "ماء الصنبور" إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن بسرعة، مع ضرورة التأكد من وضع اللحم فى كيس مغلق جيدا ومانع للتسرب، ويغمر في وعاء من الماء البارد ويتم تغيير الماء كل نصف ساعة أو تركه تحت ماء بارد جاري.

مع العلم أن طريقة الماء البارد أسرع من الثلاجة، ولكن يجب الطهى مباشرة للحوم أو الدواجن بعد الإذابة.

3- الميكروويف:

هى طريقة آمنة وسريعة ولكنه لا ينتج ذوباناً متساوياً كما يحصل من إذابة الثلج فى الثلاجة أو في الماء البارد، وفي بعض الحالات من الممكن أن تذوب أجزاء من اللحم وتجف بينما لا تزال الأجزاء الأخرى تذوب، لذلك لابد من ضبط الميكروويف على أقل درجة أو على خاصية إذابة الثلج.

وفى هذه الحالة يجب طهى اللحوم على الفور بسبب حدوث ذوبان غير متكافئ، ولأن درجة حراره الميكروويف المرتفعة تشجع على نمو البكتيريا.

4- طهى اللحوم المجمده مباشرة:

هى طريقة آمنة ولكن تزيد وقت الطهي بنسبة 50% حتى تصل الحرارة إلى الأجزاء الداخلية من اللحوم ويتم نضجها بالكامل.


اللحوم

طريقة تذويب اللحوم

اذابة اللحوم

تذويب اللحوم بطرق ىمنه

الطب البيطرى



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