يو إس إيه توداى: 65 مليون أمريكى فى 15 ولاية يستعدون لعواصف مدمرة

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد ملايين الأمريكيين لمواجهة عواصف رعدية عنيفة فى أكثر من 12 ولاية اليوم الجمعة، وسط تحذيرات بدمار هائل واحتمالات شبه مؤكدة بحدوث أعاصير.

وقالت صحيفة يو إس إيه توداى الأمريكية إن أكثر من 65 مليون شخص فى 15 ولاية على الأقل من تكساس إلى ألاباما فى الجنوب على طول الطريق نحو الشمال إلى ويسكونسن وميتشيجان فى خطر التعرض لعواصف مدمرة، وقال بوب لارسون كبير خبراء الأرصاد الجوية أن احتمال حدوث العديد من الأعاصير قائم.

وأوضح أن هذه العاصفة لديها آثار واسعة وعدد من العوامل الجوية المختلفة، التى ستسبب دمار، محذرا من أن الأمر سيكون كبيرا.

وفى الوقت نفسه، فإن الثلوج الكثيفة والرياح القوية يمكن أن تؤدى إلى حدوث عواصف ثلجية من داكوتا إلى شمال ميتشيجان.

وستصرب العاصمة الغرب الأوسك والجنوب وتؤثر على ولاية ميسيسيبى التى أسفرت الأعاصير عن مصرع 26 شخصًا فيها الأسبوع الماضى إلى جانب عشرات الإصابات.

وحذر لارسون من أن العاصفة القادمة أقوى من عاصفة الأسبوع الماضى، وهذا لا يعنى أنها ستكون أسوأ من حيث اندلاع الأعصار، ولكنه يعتقد أنه سيكون هناك منطقة أكبر متضررة عن تلك التى تأثرت بعاصفة الأسبوع الماضى.

وتشمل المراكز السكانية الرئيسية الأكثر تعرضا لخطر العواصف ممفيس بولاية تسنيتى، وليتل روك وجونسبورو بأركنساس، ودى مويه وسيدار رابيدز بأسوأ. لكن على السكان فى مناطق أخرى بإلينوى وأركسناس وميسورى الاستعداد أيضا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه يجب على الناس في تلك المناطق تخزين إمدادات الطوارئ والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي وتجنب الوقوع في أماكن معرضة لسقوط الأشجار أو البَرَد الشديد، وإيقاف المركبات في المرآب إن أمكن.