اليوم السابع
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الجمعة، 31 مارس 2023 09:38 م
أكرم القصاص
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وزارة الداخلية النمساوية تحذر من زيادة في الهجمات الإلكترونية الروسية

الجمعة، 31 مارس 2023 08:18 م
وزارة الداخلية النمساوية تحذر من زيادة في الهجمات الإلكترونية الروسية هجمات إلكترونية
أ ش أ

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سجلت وزارة الداخلية النمساوية، زيادة في الهجمات الإلكترونية الروسية، منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في نهاية فبراير من العام الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - إن تركيز الأمن النمساوي القوي في الوقت الحالي يقع على تداعيات الحرب الحالية في أوكرانيا والتي شهدت زيادة في الهجمات الإلكترونية من قبل جهات حكومية روسية.

واعتبرت الوزارة أن أجهزة الاستخبارات الروسية وظفت شركات استشارية لبناء مخطط للهجمات الإلكترونية وحملات التضليل، مشيرة إلى استثمار النمسا كثيرًا في الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة، حيث تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني منذ عام 2021.

 


وزارة الداخلية النمساوية

الهجمات الإلكترونية

روسيا

النمسا



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