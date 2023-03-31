ميناء دمياط يستقبل7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرت 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9408 أطنان تشمل : 3565 جبس معبأ و 5843 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48252 طنًا، تشمل 6832 قمح و 1594 حديد و 7979 خردة و 1022 خشب زان و 1800 مولاس و 1700 نواتج تقطير و 6825 فول صويا و 20500 ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 228 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 141 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1907 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134924 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108331 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى، و 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4259 شاحنة .