اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 مارس 2023 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 مارس 2023 04:12 م
ميناء دمياط يستقبل7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرت 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة  .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9408 أطنان تشمل : 3565 جبس معبأ و 5843 بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48252 طنًا، تشمل 6832 قمح و 1594 حديد و 7979 خردة و 1022 خشب زان و 1800  مولاس و 1700 نواتج تقطير و 6825 فول صويا و 20500 ذرة .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 228 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 141 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1907 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134924 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108331 طنًا  .
 
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى، و 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4259 شاحنة .
 
 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

ميناء دمياط

اخبار المواني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة