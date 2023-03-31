مواعيد فتح وغلق قلعة قايتباى فى شهر رمضان بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

تفتح قلعة قايتباى أبوابها لاستقبال زوارها يوميًا في شهر رمضان الكريم على مدار الشهر، في تمام الساعة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرا، كما تبلغ أسعار تذاكر الدخول للمصريين 60 جنيها وللطلبة المصريين 30 جنيها.

جدير بالذكر أن قلعة قايتباي أنشئت بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م)، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي والسور الداخلي وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.