ملك إسبانيا يعزف موسيقى الفلامنكو فى شوارع قادس.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

انضم ملك إسبانيا فيليبى السادس والملكة ليتيزيا إلى عزف موسيقى الفلامنكو في شوارع قادس، وانضما الى تكريم شعبى تم تنظيمه من قبل فريق يسمى كاخونيادا الذى تم تنظيمه في ساحة فراخيلا في قادس، وفقا لصحيفة الكوريو الإسبانية.



الملك فيليبى السادس

وأشارت الصحيفة إلى ملك إسبانيا وزوجته الملكة ليتيزيا شاركا فريق كاخونيادا الشعبية التي نظمها معهد سربانتس ومجلس مدينة قادس في إطار المؤتمر الحادى عشر للغة الإسبانية.

وقام الملك فيليبى السادس بالعزف بينما كانت الملكة تصفق فقط، وأظهر الملك الإسبانى مهاراته من خلال الحفاظ لفترة من الوقت على الإيقاع الذى حدده باقى المشاركين وسط حالة من البهجة والتي كانت تحاوطه للمشاركة في عزف الفلامنكو.



ملك اسبانيا فى قادس

وتهدف كوخينيادا إلى إحياء ذكرى أصل فلامنكو كاخون، في عام 1977 ، عندما اكتشف باكو دي لوسيا هذه الآلة ، الكاخون ، في جولة بأمريكا في بيرو ، لفت انتباهه الصوت وبدأ في العزف على الجيتار معها. مع 64 آخرين ، التي تم لعبها في وقت واحد في مجموعة كبيرة من المشاركين ، تم تفسير أنماط مختلفة من الفلامنكو ، وتوجيهها دائمًا من قبل الموصلات.



ملك اسبانيا يعزف الفلامنكو