مكتبة مصر العامة بأسيوط منارة تعليمية وتثقيفية.. ومديرها: تخلق أجيالا مستنيرة

أسيوط -هيثم البدرى

تهدف الدولة المصرية إلى رفع حالة الوعى والثقافة لدى المواطنين من خلال القراءة وتشجيع الأفراد من كافة الأعمار، والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة وذلك من خلال مكتبات مصر العامة بالإضافة لإنخراط الأطفال والكبار فى كل الفعاليات الثقافية التى تربى النشئ تربية سليمة، مما يساعد على خروج جيل قادر على تحمل المسئولية مدرك تماما لما يحيط به من أحداث ولدية الوعى الكافى لمواكبة مستجدات العصر الحديث. لتصبح المكتبة بذلك منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية

التفكير فى إنشاء مكتبة مصر العامة بأسيوط.

كان المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق فى وقت سابق على اعتماد المكتبة العامة التابعة للمحافظة لتكون فرعا رئيسياً لمكتبات مصر العامة بالمحافظة بالإضافة إلى إطلاق أول مكتبة عامة متنقلة لخدمة القرى والعزب والنجوع وذلك بناءًا على التنسيق والتعاون الذى تم مع صندوق مكتبات مصر العامة لزيادة الخدمات والأنشطة التى تقدمها المكتبات وتفعيل خططها المستقبلية التى تهدف إلى تحقيقها بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع وما تقوم به من جهود من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن بناء الإنسان المصرى، وذلك بناء على كتاب الوحدة المحلية لحى شرق وموافقة المجلس التنفيذى للحى على اعتماد المكتبة العامة التابعة للمحافظة لتكون فرعاً رئيسياً لمكتبات مصر العامة بالمحافظة والذى تم الموافقة عليها بجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة

تجهيز فرع المكتبة وافتتاحها.

شهدت المكتبة إفتتاحا ضخما بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة فرع مكتبة مصر العامة بحى شرق مدينة أسيوط، وبحضورالدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ومحمد أبو المجد مدير الشئون المالية بصندوق التنمية الثقافية وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، لتمثل منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية تماشيًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وخلق جيل واعى ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافى بإستراتيجية مصر 2030.

الأنشطة داخل مكتبة مصر العامة

تساهم المكتبة فى نشر وزيادة الوعى الثقافى وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق ما تضمه من كتب وموسوعات ومخطوطات تاريخية ومراجع عملية وبحثية وإصدارات مختلفة متاحة للقراءة فى شتى مجالات الحياة بالإضافة إلى تقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات حيث تم إنشاء مركز تدريب على علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة والتى سيتم تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب إلى ولغات وتنمية بشرية فضلاً عن انشاء نادى للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة حيث تضم المكتبة مركز تدريب على علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب إلى ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات فضلاً عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال

معلومات عن مكتبة مصر العامة بأسيوط

المكتبة مقامه على مساحة 750 متر مربع، و تضم حديقة على مساحة 150 مترًا لإقامة الأنشطة المختلفة وتحتوى على 35 ألف عنوان كتاب بإجمالى 75 ألف نسخة وتم تشغيلها تجريبيا قبل افتتاحها، وكان هناك إقبال كثيف من المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والإطلاع على مختلف العلوم من أبناء المحافظة

وتم دعم المكتبة باتوبيس كمكتبة متنقلة، و الذى يعد أول مكتبة متنقلة بالمحافظة، فى إطار خطة المحافظة لنشر الوعى الثقافى والمعرفى لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية إلى التجمعات السكانية فى أماكن تواجدهم وبقرى حياة كريمة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

و تتكون من طابقين وملحق بها حديقة حيث تم تخصيص الطابق الأول للأطفال ويحتوى على قاعة للإطلاع وقاعة للأنشطة والألعاب لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية وتحتوى على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المناسبة لتلك الفئة العمرية والطابق الثانى مخصص للكبار يحتوى على قاعة للاطلاع وقاعة للاستذكار الهادئ ومعمل تدريب لغات وقاعة أنشطة مجهزة بأحدث الأجهزة ووسائل العرض والتواصل المناسبة لإقامة الفعاليات المختلفة ومعمل تدريب الحاسب الآلى مجهز بأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية والوسائل السمعية اللازمة لتقديم مختلف الدورات التدريبية على برامج الحاسب الآلى واللغات.

ومن جهتها قالت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، إن هذه المكتبة تعتبر إحدى خطوات نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية فى كافة ربوع المحافظة باعتبارها أحد وسائل تطوير الوعى وتلعب دورا هاما فى خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتحقيق الرخاء والازدهار

وأوضحت هاجر محروس أن المكتبة، تساهم فى تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية والتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلى والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

وأضافت هاجر أن المكتبة تمثل حاضنة لاكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبناء المحافظة فى مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب وتأتى كنتاج للتعاون بين مؤسسات الدولة ممثلة فى محافظة أسيوط التى تولت مسئولية عملية الإحلال والتجديد ووزارة الثقافة ممثلة فى صندوق التنمية الثقافية الذى تولى مسئولية تأسيس وتزويد المكتبة بالأجهزة والكتب ومكتبات مصر التى تتولى إدارتها.



الأطفال داخل المكتبه



بعض الطلاب أثناء اختيار الكتب بالمكتبه



جانب من زيارة المحافظ للمكتبة



زيارات الطلاب للمكتبة



محافظ أسيوط يتابع المكتبه



مكتبه مصر العامة بأسيوط



مكتبه مصر العامة في أسيوط







