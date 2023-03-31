معلمون فى بوليفيا يبدأون إضرابا عن الطعام رفضا للإصلاحات التعليمية

فاطمة شوقى

بدأ معلمون في بوليفيا إضرابا لمدة 48 ساعة رفضا للإصلاحات التعليمية الحكومية، حيث يطالبون السلطات التنفيذية ميزانية أعلى للقطاع، بالإضافة إلى الخطة الدراسية الجديدة والتي رفضوها على أساس أنها مشروع أيديولوجى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المعلمين قدموا اقتراحا الى وزارة التعليم، وحذر زعيم اتحاد عمال التعليم الحضرى في بوليفيا باتريسيو مولينا، من أن هذه الإضرابات ستصاحبها حواجز طرق واغلاق حدود وتعبئة في المدن، وهو ما يثير المخاوف من حدوث اى فوضى في البلاد.

كان المعلمون في بوليفيا قد بدأوا احتجاجات في الشوارع ضد الإصلاحات التعليمية الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ثم بدأوا الاضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، بتمثيل حوالى 31 اتحادا إداريا وإقليميا .

وحمل المتظاهرون معهم لافتات كتب عليها "نطالب بمزيد من الميزانية" أو "لا تقييم ، بلا ميزانية" ، ولُصقت لاحقًا على جدران الأماكن التي نُظم فيها الإضراب.

قال المعلم المضرب رينيه باردو: "نأمل أن يؤدي هذا الإضراب عن الطعام إلى مشاركة أكبر في التعبئة والإضراب ، لأنه الضمان الوحيد للحكومة ووزارة التعليم للاستسلام لمقترحاتنا".