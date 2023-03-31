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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات طيران من ألمانيا وإيطاليا وهولندا

الجمعة، 31 مارس 2023 11:43 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات طيران من ألمانيا وإيطاليا وهولندا أرشيفية - مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران دولية اوربية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 1000 راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة. 
 
وتبين من جداول التشغيل اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 6 رحلات طيران، تعد آخر الرحلات وصولا ضمن الـ 119 رحلة التى وصلت  خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم  الجمعة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية لهم عند دخولهم ونقلهم للفنادق.   
 
كما تبين من جداول التشغيل، أن اليوم تصل رحلة من دولة ايطاليا، ورحلة من هولندا، و4 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة .
 
يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية وشعااب مرجانية نادرة وأعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة.
 
 

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