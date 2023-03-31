مصطلحات أمنية .. تعرف يعنى إيه "مسجل خطر" في أقسام الشرطة

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ"مسجل خطر" في أقسام الشرطة

المسجل خطر هو الشخص الذى يرتكب أو يشترك فى ارتكاب فعل من الأفعال التى يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام، وهو الذى يتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدراً للعيش والكسب الحرام، ويكون الشخص مجرماً خطراً إذا كان عضواً فى عصابة من عصابات السرقات أو الاتجار فى المخدرات أو السطو المسلح أو السرقة بالإكراه، وصدر ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا، التى ارتكابها بنفس الأسلوب الخاص به، مثل السرقة أو القتل أو النشل وغيرها من الجرائم.

فى حالة تكرار الجريمة 4 مرات بنفس الأسلوب والأدوات والنوع يتم تسجيل المتهم نشاط فى المديرية التابع لها، ويستدل من خلال هؤلاء المسجلين بمديريات الأمن فى الجرائم الكبرى والغامضة.

ينقسم المسجلون خطر إلى 3 فئات أ.ب.ج، كل فئة ترمز إلى درجات خطورته على الأمن العام وتعتبر الفئة "أ" أعلى درجات الخطورة وتتحدد درجة الخطورة وفق نوعيات الجرائم.

فئة أ تنطبق على رؤساء العصابات ومرتكبى جرائم خطف الأشخاص أو التوسط فى إعادة المخطوفين أو الاستئجار على القتل ومهربى المخدرات وأفراد التشكيلات العصابية.

فئة "ب" يتم اطلاقها على أعضاء التشكيلات العصابية بمختلف أنواعها والمتهمين بفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح وجنايات السرقات والاتجار فى المخدرات وجرائم تهريب الآثار والنقد وتزوير وتزييف العملات.

فئة "ج" تعد أقل إجراماً من سابقيها وتنطبق على الأشخاص الخطرين.

إجراءات خفض أو رفع درجة الخطورة لمن هم مسجلون خطر يتم متابعتها بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين أ. ب إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفا إرادياً لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله، وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية.

على العكس ترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من فئة ب إلى فئة أ فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية أو فى حالة كشف تحريات المباحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى.

تظل تهمة المسجل خطر ملصقة به مدى الحياة حتى بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق، ولا يرفع ملف المسجل خطر من عداد المسجلين إلا فى حالة الوفاة ومن خلال شهادة الوفاة أو فى حالة العجز الكلى التى يصبح فيها الشخص الخطر عاجزاً عن ارتكاب أى نشاط إجرامى.

المسجلون خطر فئة ج يمكن رفعهم من الملفات فى حالة توقف أحدهم تماماً عن النشاط الاجرامى واهتدائه للطريق القويم واثبات تعيشه من الكسب الحلال والمشروع، وفى حالة عودة المرفوعين من ملفات المسجلين خطر إلى ارتكاب الجرائم تتم إعادة تسجيلهم فى الملفات.