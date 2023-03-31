مصرع عامل غرقا فى انهيار غرفة صرف صحى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى عامل مصرعه إثر إنهيار غرفة تفيش عليه أثناء العمل نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثمانه بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ههيا.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول" صبرى أ ص" 44 سنة عامل جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تبين من التحريات الأولية أن المتوفى مقيم محافظة سوهاج، وأثناء قيامه بالعمل نطاق دائرة مركز ههيا، تصدعت بيه غرفة تفتيش صرف صحى، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتبين من خلال توقيع مفتش الصحة عليه أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، تم تحرير المحضر رقم 1294 إدارى مركز شرطة ههيا لسنة 2023، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ اجرائها بشأن الواقعة.

فيما أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق أبو شلبى نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل ناحية أبو شلبي نطاق مركز فاقوس،مما أسفر عن إصابة كل من " على مجدى" 17 سنة و" حاتم محمد" 15 سنة و" سامية أحمد" 45 سنة و" بدر رأفت" 45 سنة و" مريم محمد " 34 سنة و" محمد السيد" 45 سنة و" أحمد ممدوح" 22 سنة بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

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