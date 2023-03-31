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مصرع عاملين إثر انهيار نواتج حفر بئر رى بالمنيا

الجمعة، 31 مارس 2023 12:40 ص
مصرع عاملين إثر انهيار نواتج حفر بئر رى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي عاملين مصرعهما، إنهارت عليهما نواتج أعمال حفر بئر ري إرتوازي، داخل قطعة أرض زراعية، بزمام قرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار أعمال حفر بئر ري ارتوازي داخل قطعة أرض زراعية.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء قيام كلا من: محمود أحمد 20 عاما، هيثم فتحي 32 عاما، بحفر بئر ري ارتوازي داخل قطعة أرض زراعية بعزبة أبوسويلم التابعة لمجلس قروي العزيمة في مركز سمالوط، إنهارت عليهما فجأة نواتج الحفر مما أسفر عن مصرعهما.
 
تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين، وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفي سمالوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
علي جانب أخر، استقبلت مستشفي أبو قرقاص المركزي فتاة تدعي "ا.ص" 28 عاما، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبإجراء التحريات تبين سقوطها من علو داخل منزلها بقرية بني حسن الشروق، في شرق النيل بمركز أبوقرقاص، بسبب اختلال توازنها.
 

مديرية امن المنيا

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حفر بئر

اخبار المنيا

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