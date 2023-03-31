مركز الخارجة بالوادى الجديد يواصل طرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجه، بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن استمرار تنفيذ مبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وذلك من خلال توفير السلع الغذائية و الخضروات والفاكهة الطازجة بمنافذ البيع المختلفة التابعة لها فى منفذ بيع ميدان البساتين ومنفذ بيع ميدان الشعلة ومنفذ بيع بمقر الوحدة المحلية، وجرى عمل تخفيضات على السلع التموينية بمناسبة شهر رمضان الكريم وتيسيرا على المواطنين مع تطبيق نظام الكوبونات المخفضة للموظفين.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة ، إنه يتم بيع بعض السلع التموينية بمنفذ البيع التابع الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة حيث يتم بيع زيت خليط لتر 35 جنيه وزيت عباد لتر 55 جنيه وزيت عباد 3 لترات 115 جنيه وكيلو السكر 15 جنيه وكيلو الأرز 15 وكيس مكرنتو بـ 5 جنيهات ودقيق السلطان 1 كيلو 18جنيهًا، وجبنة فيتا 13 جنيه، جبنه فيتا باندا 12,5 جنيه وبرطمان صلصه هارفست نص كيلو 18 جنيه وغيرها من السلع التى تم تخفيض سعرها قدر الإمكان بهدف تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.