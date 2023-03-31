مراكز شباب دمياط تتألق بالأنشطة الدينية والمسابقات والأنشطة الرياضية طوال شهر رمضان

دمياط معتز الشربينى

تتألق مراكز شباب دمياط، بالأنشطة الدينية والمسابقات والأنشطة الرياضية طوال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة الشباب و الرياضة لجذب الشباب وتنمية مواهبهم.

ونفذ مركز شباب كفر الغاب التابع لإدارة فرع كفر البطيخ ندوة عن شهر رمضان الكريم بمقر المركز، كما نفذ مركز شباب الوسطاني التابع لإدارة فرع كفر سعد فعاليات المسابقة الرمضانية فى الشطرنج، حيث أقيمت خمس مباريات وسط منافسة قوية وحضور كبير لمتابعة المباريات.

على صعيد آخر، استكملت الدورة الرمضانية النهارية بمركز شباب شرباص التابع لإدارة فرع فارسكور، وذلك بالملعب السباعي بين فريقي وش البلد وفريق شباب المستقبل وكانت النتيجة 4/1 لصالح وش البلد، كما استكملت فعاليات الدورة الرمضانية لليوم السادس علي التوالي بمركز شباب كفر المنازلة المطور التابع لإدارة فرع ميت أبو غالب.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة ضمن خطة أنشطة مراكز الشباب للعام المالي 2022/2023، بهدف غرس القيم وحب الرياضة وتنميه العقل لدى الشباب تحت شعار العقل السليم فى الجسم السليم، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ورفع الوعي الثقافي والديني لدى الأعضاء.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

مراكز شباب دمياط تتألق بالأنشطة الدينية والمسابقات



مراكز شباب دمياط تتألق بالأنشطة الدينية والمسابقات