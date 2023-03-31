محرك رئيسى للنمو الاقتصادى الآسيوى.. 15.2 مليون برميل يوميا الطلب الصينى على النفط

كتبت - مروة الغول

شهد طلب الدول الآسيوية على النفط ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2022 بلغ نحو 1.1 مليون برميل/يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 29.4 مليون برميل/يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 600 ألف برميل/يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وذكر التقرير، ارتفاع الطلب الصيني، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الآسيوي وقاطرة التعافي في السوق المذكورة بشكل ملحوظ بلغ 600 ألف برميل/يوم أو بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 15.2 مليون برميل/يوم خلال الربع الرابع من عام 2022.

في هذا السياق، تأثر الطلب الصيني على النفط سلباً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ،2022، باستمرار القيود والإجراءات المرتبطة بسياسة Covid Zero ودخول العديد من المدن الصينية في عمليات إغلاق كاملة جزئية وتقلص حركة السفر الجوي، مما تسبب في تقييد النشاط الاقتصادي وضعف نشاط التصنيع وتراجع الطلب على وقود النقل (باستثناء الديزل الذي تلقى دعماً - إلى جانب النافتا - من انتعاش صناعة البتروكيماويات)، يأتي ذلك قبل أن يتعافى الطلب الصيني على النفط نسبياً خلال شهر ديسمبر 2022 بدعم من إلغاء تخفيف القيود المرتبطة بمنع انتشار فيروس كورونا، والتوجه نحو زيادة الإنفاق المالي للمساعدة في التعافي الاقتصادي، مع بدء تحسن قطاع التصنيع، لترتفع الإنتاجية اليومية لمصافي تكرير النفط الصينية إلى ثاني أعلى مستوى شهري لها خلال عام 2022.