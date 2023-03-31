اليوم السابع
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مجلس الأمن القومي الأمريكي: الهند لا تعتبر حليفا للولايات المتحدة ولن تكون أبدا

الجمعة، 31 مارس 2023 04:00 ص
مجلس الأمن القومي الأمريكي: الهند لا تعتبر حليفا للولايات المتحدة ولن تكون أبدا الولايات المتحدة الأمريكية والهند - أرشيفية
وكالات

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أعلن مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الهند لا تعتبر حليفا للولايات المتحدة، ولن تكون أبدا، لكن البلدين سيتعاونان بشكل وثيق.

وقال منسق شؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي، كورت كامبيل في كلمة له في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن، يوم الخميس، إن "الهند دولة عظمى، والهند لا تعتبر حليفا للولايات المتحدة ولن تكون حليفا للولايات المتحدة أبدا".

وتابع: "ولكن هذا لا يعني أننا لن نكون شريكين وثيقين، وأنه لن تكون لدينا أمور مشتركة كثيرة. بهذه الطريقة بالذات يجب فهم الدور الذي ستلعبه الهند في الساحة الدولية كدولة عظمى".

وأكد أن الولايات المتحدة تريد تطوير وتعميق العلاقات مع الهند، التي تعتبر متينة الآن، مشيرا إلى أن العلاقات مع الهند "من الأكثر العلاقات متانة التي توجد لدى الولايات المتحدة".


الهند

امريكا

الصين

واشنطن

نيودلهى

المحيط الهادئ

المحيط الهندى

كورت كامبيل



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