لمحة قانونية.. نصائح للعريس عند التوقيع على قائمة المنقولات.. تعرف عليها

العريس ملزم برد قائمة المنقولات، فقائمة المنقولات تعد عقد أمانة، وفى حال حدوث طلاق ملزم العريس بردها، وتجد بعض النصائح يجب على العريس اتباعها قبل التوقيع على قائمة المنقولات منها..
ـ يجب أن تكون مواصفات المنقولات دقيقة حتى تتميز عن غيرها عند المنازعة.
ـ عدم ترك مسافات كبيرة بين السطور حتى لا يتم إضافة أي بنود فيها.
ـ على الزوج ان يحصل على نسخة من القائمة حتى لا يتم التلاعب فيها.
ـ التوقيع على كل أوراق قائمة المنقولات.
ـ يوقع الزوج باسمه رباعي ولا يوقع بالفورمة.
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