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لمحة قانونية.. نصائح للعريس عند التوقيع على قائمة المنقولات.. تعرف عليها

الجمعة، 31 مارس 2023 05:01 م
لمحة قانونية.. نصائح للعريس عند التوقيع على قائمة المنقولات.. تعرف عليها محكمة الأسرة
كتب إيهاب المهندس

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العريس ملزم برد قائمة المنقولات، فقائمة المنقولات تعد عقد أمانة، وفى حال حدوث طلاق ملزم العريس بردها، وتجد بعض النصائح يجب على العريس اتباعها قبل التوقيع على قائمة المنقولات منها..

ـ يجب أن تكون مواصفات المنقولات دقيقة حتى تتميز عن غيرها عند المنازعة.

ـ عدم ترك مسافات كبيرة بين السطور حتى لا يتم إضافة أي بنود فيها.

ـ على الزوج ان يحصل على نسخة من القائمة حتى لا يتم التلاعب فيها.

ـ التوقيع على كل أوراق قائمة المنقولات.

ـ يوقع الزوج باسمه رباعي ولا يوقع بالفورمة.

 

 


لمحة قانونية

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