"لصوص لكن ظرفاء".. سرق المنزل وعاد لطلب موعد غرامى من صاحبته

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومى، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف فى شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة التاسعة

قصة غريبة في وقائعها نرويها لكم اليوم، بدأت بقضية سرقة وانتهت بموعد غرامي، فبعد قيام 3 لصوص بسرقة منزل رجل وزوجته بولاية أوهايو الأميركية، أعجب أحد اللصوص الثلاثة بصورة صاحبة المنزل فقرر العودة إلى المنزل لطلب موعد غرامي منها.

عاد اللص بالفعل ووافقت صاحبة المنزل في البداية، حتى استدرجت اللص وأبلغت الشرطة التي قامت بالقبض على اللص وإحالته إلى السجن.