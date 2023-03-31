لصان وراء قتل سائق توك توك بمدينة فايد بغرض السرقة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه ، وفى سبيل ذلك قاما بإستدراجه بزعم شراء خردة وتوجها به إلى أرض زراعية بدائرة المركز ، ولدى وصولهما قام أحدهما بلف حبل حول رقبته وخنقه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" وقام الأخر بشل حركته حتى فارق الحياة وتخلصا من الجثة بإلقائها بمكان العثور وإستوليا على (مركبة "التوك التوك" - هاتف محمول - مبلغ مالى) الخاصين بالمجنى عليه وقاما بالتصرف فـى مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول بالبيع لعميليهما (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز"سيئ النية") أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات وعن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.