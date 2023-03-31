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"لازم تعرف".. 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة

الجمعة، 31 مارس 2023 11:00 م
"لازم تعرف".. 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد حسني

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سلسلة جديدة يقدمها اليوم السابع لشرح وتقديم العديد من المعلومات القانونية التي يحتاجها المواطنين في كافة الاحداث اليومية والأسرية والتعاملات مع الجهات الحكومية وغيرها، وعلى مدار 30 حلقة يقدم اليوم السابع العديد من المعلومات الهامة نكملها معا طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "لازم تعرف".

 

الحلقة التاسعة

خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة

ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.


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القانون المصرى

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