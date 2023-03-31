اليوم السابع
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لأصحاب المقاهى.. تعرف على كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطرق

الجمعة، 31 مارس 2023 04:00 ص
لأصحاب المقاهى.. تعرف على كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطرق حملة إشغالات
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثير من أصحاب المنشآت التجارية والمقاهى بمحافظة الجيزة عن المستندات والأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام خلال 15 يوما، وهى المدة القانونية لاستلام المواطنين المضبوطات الخاصة بهم بعد دفع الغرامات المقررة والتى تحدد حسب نوع المخالفة وقيمة الضبطية.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية الأوراق المطلوبة وإجراءات استرداد مضبوطات الإشغالات في الجيزة.

أولا: المستندات المطلوبة

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

-إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

-ما يفيد ملكية المضبوطات "إن وجد".

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

ثانيا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- يتقدم المواطن بطلب إلى الحي التابع له بشأن استرداد المضبوطات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحي عن طريق شرطة المرافق، متضمنا نوع المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الحي، وموعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

2- التعهد بعدم إشغال الطريق مرة أخرة.

3- توقيع الموظف المختص من الحي على إيصال بشأن طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام مستوفي متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم.

وتلتزم كل وحدة محلية بالإعلان داخل لوحة إعلانية عن الرسوم المطلوبة لأداء الخدمة والمصروفات الإدارية الخاصة بكل نوع من أنواع المضبوطات، على أن تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الاسترداد خلال أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.


اشغالات

حملة اشغالات

الجيزة

حملة اشغالات في الجيزة

خطوات استرجاع ضبطيات الاشغالات



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