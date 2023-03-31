قمر الدين يساعد على الهضم والعرقسوس لقرحة المعدة.. فوائد مشروبات رمضان

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة مها إبراهيم أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أن اختيار الطعام الصحى والشراب المناسب فى رمضان من أهم الأشياء التي ستعود علينا بالنفع وتمنحنا الطاقة الكافية التي ستعين أجسامنا على الصوم في اليوم التالي.

وأوضحت الدكتورة مها إبراهيم ، قائمة أهم المشروبات المفيدة فى رمضان:

الماء هو ملك المشروبات، حيث يمنح الترطيب للجسم، ويساعد على الهضم، ويعمل على تعويض الجسم بالسوائل التي فقدها أثناء الصيام عن طريق العرق والتبول، ولكي يستفيد الجسم من شرب الماء في رمضان، يجب أن تكون الكمية المستهلكة منه موزعة على الفترة

الفاصلة بين وجبتي الإفطار والسحور، الا ان تناوله بعد الطعام مباشرة يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم

والانتفاخ، وقد يعيق الجسم عن إمتصاص العناصر الغذائية المتوفرة باألطعمة.

وذكرت استاذ التغذية الكمية الموصى بها من الماء في رمضان تتوقف على النوع والعمر فمثال النساء: تحتاج إلى حوالى 8 أكواب يوميًا، أي ما يعادل لترين ، وفي حالة الحمل والرضاعة، تزداد الكمية إلى 9 أو 11 كوبًا، اما الرجال:12 كوبًا يوميًا، ما يعادل 3 لتر ، بينما يحتاج الأطفال والمراهقون: من 6 إلى 8 أكواب يوميًا.

ولفتت إلى ان من المشروبات المفيدة أيضًا الحليب والتمر اذ نستهل وجبة الإفطار بتناول منقوع التمر بالحليب الذي يعطينا الطاقة ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم، والذي عادة ما ينخفض خلال ساعات الصيام. مع الاخذ فى الاعتبار تناوله بحذر لمرضى السكرى.

كما يعد الخروب من المشروبات المثالية على مائدة الإفطار فى رمضان، فهو مرطب في الصيف ومجدد للنشاط ومقوي للمعدة ومدر للبول وينشط من إفراز المرارة ويهدئ من الحركة الزائدة الأمعاء لهذا فهو مفيد في العلاج وأيضا يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم وتنقيه من السموم. ً

ومن بين المشروبات الرمضانية أيضا قمر الدين "مشروب المشمش"هو من أشهر العصائر التي إرتبط أسمها بشهر الصيام، ولكن يجب تناوله بحرص واعتدال بالنسبة لمرضى السكرى والكلى بشكل خاص ، وترجع فائدته إلى احتواءه على المعادن مثل: البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك، كما يحتوي المشمش على مادة الريتينول، وهي مادة سهلة الامتصاص في الجسم وتعزز من عملية الهضم، و تساعد ثمار المشمش التي يصنع منها مشروب قمر الدين على وقاية البشرة من الأمراض الجلدية وبثور الشباب، لما تحتويه من فيتامين "أ" الذي يتميز بمفعول مقاوم للتجاعيد وانكماش الجلد ، وهو من أفضل الاغذية لصحة الشعر والعينين والبشرة، كما يقلل من مستويات الكوليستيرول في الدم، ويحمي من أمراض

القلب والشرايين.

كما تناولت النشرة الطبية مشروب الكركديه اذ يعتبر من أفضل المشروبات لمتبعى الأنظمة الغذائية ، لأنه قليل فى السعرات الحرارية وغنى بفيتامين ج الذى يساعد على تقوية المناعة ونضارة البشرة . كما أوضحت الدراسات أن الكركديه جيد فى علاج الإسهال وتطهير المعدة، كما يستطيع أيضا ولهذا يجب تناوله بحذر فى مرضى ضغط الدم ً خفض ضغط الدم المرتفع.

التمر الهندي يعالج اضطرابات المعدة فهو يعمل على إزالة الحموضة الزائدة من الجسم ومفيد فى حالات الإمساك والاضطرابات المعوية، لاحتواءه على مجموعة من الاحماض والمعادن المفيدة، كما أنه يطهر الجسم من

الجراثيم، حيث أنه يحتوي على عدد من المضادات الحيوية. يمكن إستخدام التمر هندي في حالات إرتفاع

ضغط الدم والقئ والغثيان والصداع، فضلًا عن دوره في ترطيب الحلق وعالج الدوسنتاريا والبرد ونقص

الشهية. ويتم تجهيز عصير التمر هندي عن طريق نقعه في الماء البارد لعدة ساعات أو في الماء المغلي لمدة

بسيطة، ويمكن إضافة بعض أوراق الكركديه، ثم يترك حتى يستقر ثم يصفى، ويضاف إليه السكر.

السوبيا

مشروب مفيد جدا صوات الكلى والمرارة ولها قيمة غذائية عالية، ً تصنع السوبيا من الشعير وتمتاز بأنها تحتوى على الألياف الذائبة التي لها القدرة على تقليل نسبة الكوليستيرول. وهى من المشروبات الرمضانية

التى تناسب الأطفال والذين يعانون من النحافة، لانه غنى بالسعرات الحرارية لاحتوائه على اللبن والنشا والسكر وجوز الهند.

الدوم

من المشروبات المفيدة لانه يضبط نسبة الكوليسترول فى الدم ويعمل على إنخفاض ضغط الدم المرتفع وكذلك

فهو قليل السعرات الحرارية.

العرقسوس

أثبتت الأبحاث الحديثة أن العرقسوس يحتوي على مادة الجلسرين، والمشتق منها مادة كاربن أوكسالون، التي

تساعد علي إلتئام قرحة المعدة والامعاء، ولهذا فهو مناسب لمرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل

أعراض الحموضة وحرقان المعدة وكذلك فهو فاتح للشهية. وهو أيضا مضاد للاكتئاب حيث يثبط من عمل

المونو آمين أوكسيديز، وهي المركبات ذات التأثير القوي على الاكتئاب. مفيد في عالج أمراض الجهاز

التنفسي، كإلتهابات الحلق واللوزتين النزلات الشعبية والبرد. مفيد للمفاصل والعظام والأسنان، لاحتواءه

على نسب عالية من الماغنسيوم. قد يكون مفيدا . ولكن ينصح به لمن ً في علاج القرح الجلدية وقرح اللثة

يعانون من إرتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام نبضات القلب أو أثناء الحمل والرضاعة، الا أن الإفراط في

إستخدامه يؤدي إلى إحتباس الصوديوم والبوتاسيوم مع الدم، ويعطي إحساس بالكسل واإلجهاد.

عصير الليمون بالنعناع

خليط الليمون والماء وأوراق النعناع من المشروبات المفيدة جداً لانه غني بفيتامين" ج "وبالالياف، كما أنه

يمنح الانتعاش والطاقة بعد يوم صيام طويل.

مخفوق الموز بالحليب

الموز غني بالبوتاسيوم وبالالياف وفيتامين" ج "و"ب "6." تناول هذا الخليط اللذيذ خلال وجبة الإفطار، سيمنح الصائم طاقة كبيرة ويساعد على تحمل الصيام في اليوم التالي.