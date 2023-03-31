في خطابه من "البوندستاج".. الملك تشارلز: الحروب تهدد أمن أوروبا

كتبت نهال أبو السعود

قال تشارلز الثالث ملك بريطانيا، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني (البوندستاج)، كأول ملك بريطاني يقدم على هذه الخطوة، إن "ويلات الحروب" عادت إلى أوروبا.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية في ثاني أيام رحلته الخارجية الأولى منذ صعوده للعرش، أثنى ملك بريطانيا على "القيادة الحيوية" التي تبديها ألمانيا والمملكة المتحدة في مساعدة أوكرانيا.

قال الملك تشارلز: "منذ المرة الأخيرة التي تحدثت فيها في هذا المبنى، عادت ويلات الحروب مجددا إلى أوروبا وقد ترك ذلك حرية الإنسان وكرامته مهدرة تحت الأقدام بأبشع شكل ممكن"

وقال تشارلز إن أمن أوروبا قد تعرّض للتهديد، لكنه أثنى في الوقت نفسه على "استجابة حاسمة" من جانب المملكة المتحدة وألمانيا واللتين أظهرتا "قيادة حيوية" على هذا الصعيد.

وأشار الملك تشارلز الثالث إلى عدد من الروابط الثقافية بين البلدين، لافتا إلى أن أول رابطة شكسبيرية لم تدشن في إنجلترا وإنما في مدينة فايمر الألمانية، كما أشار إلى أن موسيقى العازف الألماني الشهير جورج فريدريك هاندل سوف تعزف في حفل تتويجه المقرر أقامته في مايو المقبل.

كما وجه الشكر للشعب الألماني على "تعاطفه غير العادي" مع وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر. وقال تشارلز الثالث إن عائلته "تأثرت بعمق" لذلك.

وقال الملك البريطاني إن "شبكة الروابط الثقافية قوية كعهدها" بين البلدين، مضيفا: "على مدى أكثر من 50 عاما على الأقل قد ضحكنا معا - على بعضنا البعض ومع بعضنا البعض".

وأنهى تشارلز حديثه برؤية إلى مستقبل العلاقات بين ألمانيا وبريطانيا، قائلا إن "الاستفادة من دروس الماضي هي مسؤوليتنا المقدسة"، وأضاف: "في الرواية الطويلة والهامة لتاريخ بلادنا، ثمة فصول عديدة لم تُكتب بعد. دعونا نملأها بالبحث الدائب عن غد أفضل".

وتعدّ هذه هي أول زيارة يقوم بها ملك بريطاني لألمانيا منذ آخر زيارة رسمية قامت بها الملكة إليزابيث الثانية في 2015.