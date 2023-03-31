فى عيدها القومى.. ننشر أبرز المعلومات عن محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

تحتفل محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، بعيدها القومى الذى يوافق 31 مارس من كل عام؛ تخليدا لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، حيث امتد لهيب الثورة المصرية إلى صعيد مصر، فتحركت قوات الاحتلال الإنجليزى بأعداد كبيرة لإخمادها، وعندما علم أبناء قرية نزلة الشوبك وهي إحدى قرى مركز ومدينة البدرشين، تصدوا لقطار الجنود ورفضوا أن يمر، ودارت معركة غير متكافئة استشهد فيها 21 شهيدا.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن محافظة الجيزة.

-تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الجيزة 38157كم2.

-عاصمة المحافظة هي مدينة الجيزة.

-تعد إحدى محافظات القاهرة الكبرى وتقع معظم مدنها على نهر النيل.

-تحتفل المحافظة بعيدها القومي تخليدا لموقعة قرية الشوبك عام 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي.

-تحتوي الجيزة على بقايا مدينة ممفيس العاصمة الأولى للدولة المصرية.

-كانت الجيزة عاصمة مصر في عهد الفراعنة الأوائل.

-تعتبر موطنا للكثير من الاثار المصرية القديمة.

-بعد انتقال العاصمة إلى طيبة (الأقصر) ظلت الجيزة محور الالتقاء بين شمال مصر وجنوبها.

-احتلت في العصر الإسلامي مكانة هامة لقربها من عواصم مصر الإسلامية مثل الفسطاط.

-بنى فيها أول جامعة مصرية حديثة عندما أهدت الأمير فاطمة إسماعيل أرض لبناء الجامعة التي أطلق عليها جامعة فؤاد الأول والآن هي جامعة القاهرة أكبر الجامعات المصرية.

-يوجد بها الأهرامات وهي إحدى عجائب الدنيا السبعة.

-توجد فيها أكبر وأقدم حديقة حيوان في الشرق الأوسط.

-أحياء المحافظة: (شمال الجيزة - جنوب الجيزة - العجوزة - العمرانية - بولاق الدكرور - الهرم - الوراق - الدقي).

-مراكز المحافظة: (منشأة القناطر - أوسيم - كرداسة - أبو النمرس - الحوامدية - الواحات البحرية - العياط - الصف - أطفيح - البدرشين).

-مدن المحافظة الجديدة: (مدينة الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر).

أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة:

-هضبة الجيزة، وتضم (هرم خوفو – هرم خفرع – هرم منكاورع – معبد أبو الهول – تمثال أبو الهول – مركب الشمس).

-منطقة سقارة (الهرم المدرج).

-منطقة ميت رهينة.

-الهرم المنحني للملك سنفرو.

-منطقة أبو رواش وتضم (المجموعة الهرمية للملك جدف رع – محمية قبة الحسنة).

-منطقة الواحات البحرية.

أبرز معالم المحافظة:

-حديقة الحيوان.

-متحف طه حسين.

-متحف محمود خليل.

-القرية الفرعونية.

-حديقة الأورمان.

-متحف أحمد شوقي.

-المتحف الزراعي.