فواكه تساعد فى تحسين مستوى السكر بالدم.. اعرفها

كتبت رانيا عامر

من المعروف أن تناول الفواكه له فوائد متعددة لصحة الإنسان، منها تنشيط الدورة الدموية وتعزيز وظائف الدماغ وتنشيط الذاكرة، وتحسين مستويات السكر في الدم ونسبة الحديد التي يحتاج إليها الجسم، لهذا يجب وضعها ضمن نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على الصحة العامة وتقليل مخاطر الاصابة بامراض السكر والقلب . وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

اوضحت بعض الدراسات الحديثة ان مرضى السكري يستطيعون التحكم في معدلات نسبة السكر في الدم لديهم عن طريق اتباع النظام الغذائي الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم .ومن جانبهم اوصى الباحثون بشكل كبير بتناول الحمضيات والتوت والتفاح لتأثيرها الذي لا مثيل له على سكر الدم وحساسية الأنسولين.

وكشفت نتائج الدراسة أن تناول تفاحة صغيرة في اليوم ستكون كافية لدرء مرض السكري ، وأن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من الفواكه والخضراوات وسجلوا أعلى مستويات في الدم من العناصر الغذائية المشتقة من النباتات، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل كمية من هذه الأطعمة.

ويعد التفاح صحيا بشكل خاص لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تبطئ هضم الكربوهيدرات.ويمكن أن تساعد المركبات، التي تشمل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك وحمض الغاليك، في تقليل نسبة السكر في الدم.

كما اشار الباحثون من خلال الأبحاث أن تناول التفاح قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الأرز البني يقلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم بعد الوجبة. كما أن إضافة التوت إلى الوجبة يقلل بشكل كبير من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل.

اكدت الدراسات ان تناول التوت بيتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم، لانه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله مثالي للتحكم في نسبة السكر في الدم.