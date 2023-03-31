علامات تدل على خطر الإصابة بسرطان المعدة.. منها عسر الهضم

كتبت رانيا عامر

السرطان له أنواع متعددة منها سرطان المعدة، ولم تصل النتائج العلمية حتى الآن إلى أسباب انتشار هذا المرض بالجسم، لكن هناك عدة أعراض تدل على الإصابة بهذا المرض، وهى عسر الهضم ، كثرة الكسل، الغثيان، فقدان الشهية، وفقا لما نشره موقع "ديلى ميل".

علامات تدل على خطر الإصابة بمرض سرطان المعدة ​1. عسر الهضم عادة ما يزول عسر الهضم من تلقاء نفسه، لكن إذا وجدت أنه طويل الأمد، فقد يكون علامة على الإصابة بالسرطان، وفقا لنتائج الأبحاث، وغالبا ما يحدث عسر الهضم بسبب حمض المعدة الذى يسبب تهيجا لبطانة المعدة أو الحلق ويسمى ارتجاع المرىء، ووفقا لأبحاث السرطان فى المملكة المتحدة يمكن أن يكون أيضا علامة على انتشار السرطان فى الأنسجة المبطنة لبطنك، ما قد يتسبب فى تراكم السوائل.

2. فقدان الوزن وفقا للدراسات الحديثة يعد فقدان الوزن إشارة على خطر الإصابة بالسرطان، وبالنسبة لسرطان المعدة، قد يرجع ذلك إلى عدة أسباب، بما فى ذلك فقدان الشهية والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة فقط. 3. فقدان طاقة وفقا للدراسات الحديثة يعد فقدان الوزن إشارة على خطر الإصابة بالسرطان، وبالنسبة لسرطان المعدة، قد يرجع ذلك إلى عدة أسباب، بما فى ذلك فقدان الشهية والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة فقط. قد يكون الشعور بالتعب طوال الوقت وضيق التنفس علامة تحذيرية لسرطان المعدة، كشفت نتائج الدرسات أن الإرهاق يمكن أن ينخفض إلى مستويات منخفضة من خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يسبب سرطان المعدة المبكر النزيف ما يقلل من عدد خلايا الدم الحمراء فى الدم بمرور الوقت، وهذا يمكن أن يجعل المرضى يشعرون بالتعب والضعف وضيق التنفس لأن دمهم يحمل كمية أقل من الأكسجين.

4. صعوبة فى البلع

يمكن أن يسبب سرطان المعدة صعوبة فى البلع، وقد يؤدى وجود ورم فى المعدة أو حولها إلى الشعور بألم وحرقان عند البلع.