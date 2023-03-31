اليوم السابع
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ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية والجيزة

الجمعة، 31 مارس 2023 01:17 م
ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية والجيزة حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها بنطاق مديريتى أمن (الإسكندرية – الجيزة).

وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج جاء أبرزها ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) وبحوزته (4 كراتين بداخلهم 26000 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى من متحصلات الإتجار – هاتف محمول).

ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. وبحوزته (كرتونة بداخلها 418 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


ألعاب نارية

الأجهزة الامنية

حماية الاداب

أمن الاسكندرية والجيزة



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