ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية والجيزة

واصلت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها بنطاق مديريتى أمن (الإسكندرية – الجيزة).
وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج جاء أبرزها ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) وبحوزته (4 كراتين بداخلهم 26000 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى من متحصلات الإتجار – هاتف محمول).
ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. وبحوزته (كرتونة بداخلها 418 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالى).
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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