ضبط 100 أسطوانة غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء بالتنسيق مع مباحث التموين .

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 100أسطوانة غاز منزلية بمركز المحمودية تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الحملات التموينية على مستودعات الغاز بمدينة دمنهور قد أسفرت عن ضبط سيارة محمله بعدد 97 إسطوانة غاز كبير مملوءه قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

و تم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين