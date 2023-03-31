اليوم السابع
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الجمعة، 31 مارس 2023 01:39 م
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ضبط متهم في واقعة مقتل شاب وطفل بطلقات نارية في قربة السمطا بقنا

الجمعة، 31 مارس 2023 01:32 م
ضبط متهم في واقعة مقتل شاب وطفل بطلقات نارية في قربة السمطا بقنا كلابشات
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من  ضبط متهم في واقعة مقتل شاب وطفل بمشاجرة بالأسلحة النارية، في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

 

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا يفيد  مصرع دياب.ع، 30 عامًا، بطلقات نارية وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين في الواقعة وجار تكثيف الإجراءات لضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم.

 

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهم.

 

 

 


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مشاجرة بالأسلحة النارية

قرية السمطا

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